الهلال الرابع عالميا في نسبة المشاهدة على " يوتيوب " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

احتلت القناة الرسمية لنادي الهلال على ” يوتيوب ” المرتبة الرابعة، بين القنوات الأكثر مشاهدة.

ونشرت قناة Fox Sports البرازيلية، تقريرا عن اكثر القنوات مشاهدةً باليوتيوب وجاء الهلال في المرتبة الرابعة عالمياً.

وتصدرت قناة ريال مدريد القامة، وجاءت برشلونة في المرتبة، وحلت قناة مانشيستر سيتي ثالثا.