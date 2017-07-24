 الهلال الرابع عالميا في نسبة المشاهدة على " يوتيوب " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 24

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الهلال الرابع عالميا في نسبة المشاهدة على ” يوتيوب “

الهلال الرابع عالميا في نسبة المشاهدة على ” يوتيوب “

الهلال الرابع عالميا في نسبة المشاهدة على ” يوتيوب “
ماجد محمد(صدى):

احتلت القناة الرسمية لنادي الهلال على ” يوتيوب ” المرتبة الرابعة، بين القنوات الأكثر مشاهدة.
ونشرت قناة Fox Sports البرازيلية، تقريرا عن اكثر القنوات مشاهدةً باليوتيوب وجاء الهلال في المرتبة الرابعة عالمياً.
وتصدرت قناة ريال مدريد القامة، وجاءت برشلونة في المرتبة، وحلت قناة مانشيستر سيتي ثالثا.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههه
كل المشاهدات عشان بنلتي سدني
يتاكدون صح والا رجل العداله والمساواه نيشومورا ظلمهم
اتوقع بيدخل الجنه من كثر الحسنات اللي جاته
خخخخخخخخخهههه

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه و الله هذا الي فالحين فيه ، انتصارات ورقية هزلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *