الهلال الرابع عالميا في نسبة المشاهدة على " يوتيوب " - صحيفة صدى الالكترونية

الهلال الرابع عالميا في نسبة المشاهدة على ” يوتيوب “
احتلت القناة الرسمية لنادي الهلال على ” يوتيوب ” المرتبة الرابعة، بين القنوات الأكثر مشاهدة.
ونشرت قناة Fox Sports البرازيلية، تقريرا عن اكثر القنوات مشاهدةً باليوتيوب وجاء الهلال في المرتبة الرابعة عالمياً.
وتصدرت قناة ريال مدريد القامة، وجاءت برشلونة في المرتبة، وحلت قناة مانشيستر سيتي ثالثا.
ليما[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه
كل المشاهدات عشان بنلتي سدني
يتاكدون صح والا رجل العداله والمساواه نيشومورا ظلمهم
اتوقع بيدخل الجنه من كثر الحسنات اللي جاته
خخخخخخخخخهههه
عوض[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه و الله هذا الي فالحين فيه ، انتصارات ورقية هزلية