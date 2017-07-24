الزواج من المرأة الذكية يقيك من الإصابة بهذا المرض - صحيفة صدى الالكترونية

الزواج من المرأة الذكية يقيك من الإصابة بهذا المرض
خلصت دراسة قام بها باحثون في جامعية أبيردين، في اسكتلندا، الى أن الزواج أو الارتباط بامرأة ذكية يعزز نشاط الذاكرة، كون العلاقة تعرف دائما نقاشات وتبادل يحتاج لذاكرة قوية ومواكبة، مهما كان موضوع النقاش.
ومن هنا يؤكد الخبراء، أنه من شأن هذه النقاشات التي تعزز عمل الذاكرة، الحفاظ أيضا على العمل السليم للدماغ، وبالتالي حمايته من الشيخوخة والزهايمر.
بالإضافة إلى هذا، جاء في الدراسة، أن النقاشات التي تتطلب تفكيرا وتحليلا، تعمل على تنشيط المخ، وإلى جانب حماية الذاكرة من الزهايمر، فهي تساهم في العيش طويلا وبسعادة.
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8615 ] نشر منذ 2 ساعتين
👍🏻😉
الثامري[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاد من فين نجيب بنت ذكيه اللي عندنا في البلد كل همها قاعة افراح فخمه وسفره للخارج عشان تصور سناب
هذا الفندق وهذا الفطور وهذا واحد يمشي مابقي غير تصور خصوصيات غرفة النوم
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9535 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكله ان كل امراءه تشوف حالها ذكيه 😊
وتدعي الذكاء والفهم وهي لو تناقشها بكم موضوع
تكتشفت ان الذكاء والفهم ولاحتى مر من جنبها 😊
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.نصف النساء ان لم يكن غالبيتهن تجدهن مغفلات للاسف
اهتماماتها محصوره فقط في لبس مكياج طلعات فقط فقط
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.لكن لما تتقدم اقترح عليك ان تسأل عن مستواها الدراسي في مادة الرياضيات درجتها فيها تحدد لك مستوى ذكائها فقط
ودرجتها العامه تحدد لك مستوى مخزونها العلمي 🤗 اللي حصلته من ١٢ سنه دراسه ومخاسير ع قلب الدوله😂😂😂
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.ترى اتكلم جد 🤗…اللحين المتزوج وعنده زوجه غبيه لو يشوف شهادتها الدرراسيه راح يلاقيها ماتفرق عن شهادتها الزوجيه معه😊 لان المخ هو المخ في كل الظروف والاحوال
برق[ عدد التعليقات: 10278 ] نشر منذ 45 دقيقة
المرأه بطبيعتها ذكيه ولمّاحه وسريعة البديهه ، ولكن عندنا هنا البنات لم يخرج
ذكائهم بسبب قلّة تجاربهم واحتكاكاتهم فالمجتمع
لو نظرنا لمستوى البنت بالدراسه لوجدناه افضل من مستوى الرجل ولكن
الرجل اكتسب الخبره من احتكاكه بالمجتمع وخوض التجارب بنفسه والتعديل
لنفسه وقت الوقوع بالخطأ
انا البنت فمسكينه رغم ذكائها وسرعة بديهتها الا انها لا تعرض ان تتصرف
لوحدها ولا تعرف التصحيح لنفسها وليس بسببها ولكن بسبب وليّها المتسلط
عليها بالرأي واتخاذ القرار
لذلك انا اشوف ان ذكائها كامن ولم يظهر ، ولا يوجد لدي اي شكل بإن البنت
اذكى وأسرع بالفهم من الولد