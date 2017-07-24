الزواج من المرأة الذكية يقيك من الإصابة بهذا المرض - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

خلصت دراسة قام بها باحثون في جامعية أبيردين، في اسكتلندا، الى أن الزواج أو الارتباط بامرأة ذكية يعزز نشاط الذاكرة، كون العلاقة تعرف دائما نقاشات وتبادل يحتاج لذاكرة قوية ومواكبة، مهما كان موضوع النقاش.

ومن هنا يؤكد الخبراء، أنه من شأن هذه النقاشات التي تعزز عمل الذاكرة، الحفاظ أيضا على العمل السليم للدماغ، وبالتالي حمايته من الشيخوخة والزهايمر.

بالإضافة إلى هذا، جاء في الدراسة، أن النقاشات التي تتطلب تفكيرا وتحليلا، تعمل على تنشيط المخ، وإلى جانب حماية الذاكرة من الزهايمر، فهي تساهم في العيش طويلا وبسعادة.