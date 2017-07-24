تعرفي كيف تحصلين على عريس في أقل من شهر واحد ! - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

إذا كنت من الفتيات اللواتي يجدن أنّ الحياة لا يمكن أن تستمر من دون شريك، وإذا كان الزواج هدفاً من أهدافك، وإذا كنت ما تزالين غير قادرة على إيجاد هذا الشريك، اليكِ بعض الحيل والأساليب التي تضمن لك الحصول على نتيجة إيجابية في وقت قياسي ولا يتعدّى الشهرين.

– إهتمي قدر الإمكان بجمال إطلالتك، فلا تكوني هذه الفتاة المهملة لشكلها، والتي لا تهتم في إظهار جمالها. بل على العكس إحرصي تماماً أن تخرجي من منزلك بكامل أناقتك، ولتكن إطلالتك كاملة من ألفها إلى يائها، سواء في اللباس، أو الماكياج أو الشعر. فبهذه الطريقة ستجذبين عدداً من الرجال أكثر بكثير مما ستجذبينهم إذا كنت تخرجين متعبة وغير أنيقة.

– إذهبي إلى ألأماكن العامة وشاركي في السهرات والمناسبات العائلية، خصوصاً خلال فصل الصيف، حيث يكثر فيها زيارة الشبان المغتربين إلى بلادهم.

– لا ترفضي مسألة تدبير عريس لك بصورة طبيعية من قبل إحدى الصديقات أو الأصدقاء، ولا تضعي “الفيتو” على هذه الطريقة لأنّها قد تكون الوسيلة لتحقيق الهدف. كما يمكنك تقبّل فكرة زيارةالعريس إلى منزلك إذا كنت ترفضينها سابقاً.

– لا تضعي الكثير من الشروط في الاختيار، واعرفي أنّه بإمكانك تغيير بعض الصفات في الرجل إذا كانت لا تعجبك.