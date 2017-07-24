تعرفي كيف تحصلين على عريس في أقل من شهر واحد ! - صحيفة صدى الالكترونية

تعرفي كيف تحصلين على عريس في أقل من شهر واحد !
إذا كنت من الفتيات اللواتي يجدن أنّ الحياة لا يمكن أن تستمر من دون شريك، وإذا كان الزواج هدفاً من أهدافك، وإذا كنت ما تزالين غير قادرة على إيجاد هذا الشريك، اليكِ بعض الحيل والأساليب التي تضمن لك الحصول على نتيجة إيجابية في وقت قياسي ولا يتعدّى الشهرين.
– إهتمي قدر الإمكان بجمال إطلالتك، فلا تكوني هذه الفتاة المهملة لشكلها، والتي لا تهتم في إظهار جمالها. بل على العكس إحرصي تماماً أن تخرجي من منزلك بكامل أناقتك، ولتكن إطلالتك كاملة من ألفها إلى يائها، سواء في اللباس، أو الماكياج أو الشعر. فبهذه الطريقة ستجذبين عدداً من الرجال أكثر بكثير مما ستجذبينهم إذا كنت تخرجين متعبة وغير أنيقة.
– إذهبي إلى ألأماكن العامة وشاركي في السهرات والمناسبات العائلية، خصوصاً خلال فصل الصيف، حيث يكثر فيها زيارة الشبان المغتربين إلى بلادهم.
– لا ترفضي مسألة تدبير عريس لك بصورة طبيعية من قبل إحدى الصديقات أو الأصدقاء، ولا تضعي “الفيتو” على هذه الطريقة لأنّها قد تكون الوسيلة لتحقيق الهدف. كما يمكنك تقبّل فكرة زيارةالعريس إلى منزلك إذا كنت ترفضينها سابقاً.
– لا تضعي الكثير من الشروط في الاختيار، واعرفي أنّه بإمكانك تغيير بعض الصفات في الرجل إذا كانت لا تعجبك.
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8615 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهه بسسس 💔💔💔😌
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يأتِ به الله .. إن الله لطيف خبير 🌷🖤 ..
الثامري[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
كثر الايام هذي النصايح والطرق عشان البنت تصيد زوج
ليه هم الشباب بطلو يتزوجون او استغنو عن البنات
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3076 ] نشر منذ 1 ساعة
إذهبي إلى ألأماكن العامة وشاركي في السهرات والمناسبات العائلية، خصوصاً خلال فصل الصيف، حيث يكثر فيها زيارة الشبان المغتربين إلى بلادهم؟يعني تروح وتعرض نفسها تبيني يا فلان والاتميلح بينهم للفت احدهم هههههه كالعاده من جنبها😊😂 وكمان تبوها تطلع بميكب كامل لجذب المتحرشين وغضب ربها ترى طالعه تتسوق او تتمشى مو للفت الرجال😊 وخرفنتهم وارتكاب ذنوب بوضع الزينه والعطورات وكآنها رايحه عرس؟
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9535 ] نشر منذ 1 ساعة
اممممممم 😕
موضوع لايهم ابد …بل سخيف✋
فكلها ارزاق ستأتي في وقتها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13547 ] نشر منذ 55 دقيقة
وش ذا سلامات 😆
الحمد لله كل آنسان بياخذ رزقه سواءً تقدم أم تأخر ❤️
برق[ عدد التعليقات: 10278 ] نشر منذ 35 دقيقة
اسوووومه بتموت من القهر على العريس 😂😂
بيجينس ياسومه وبتندبل تسبدك منه ومن بربسته بس لا تستعجلين
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8615 ] نشر منذ 29 دقيقة
🙁☹😟
برق[ عدد التعليقات: 10278 ] نشر منذ 25 دقيقة
قريّب قريّب ياسوووومه بس انتي أركدي ومن الان لمعي نفستس واهتمي
فيها
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8615 ] نشر منذ 22 دقيقة
مهتمه بحالي قبل اشؤف رقعةة اسمك 👊☹
برق[ عدد التعليقات: 10278 ] نشر منذ 12 دقيقة
وين مهتمه وهي مترهله اللهم ياكافي 😜😜😜😜😜😜
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8615 ] نشر منذ 8 دقائق
انت ليه تكلمني بهذا الاسلؤب المستفز !!
بعدين حصرت كل الاهتمام في هالششي !!!؟
😌😌
alfahd42[ عدد التعليقات: 8766 ] نشر منذ 4 دقائق
نوره تقول روحي يابنت واعرضي نفسك مابقى الا هي