8 أشياء تجعل العلاقة الزوجية أكثر إثارة - صحيفة صدى الالكترونية

8 أشياء تجعل العلاقة الزوجية أكثر إثارة
بسبب الانشغال الدائم بمسؤوليات الحياة ومتاعبها، قد يسود العلاقة الزوجية نوعاً من الفتور والجمود الذي يؤدي بدوره إلى حالة من الضجر والرتابة، الأمر الذي يؤثر سلباً على الحياة الزوجية مع مرور الوقت.
ولتجنب الوقوع في هذا الفخ الخطير، أورد موقع “فاميلي شير” الإلكتروني 8 نصائح للزوجين لإضفاء الإثارة على حياتهما، عبر ممارسة الكثير من النشاطات والفعاليات:
1- الاستمرار في المغازلة
بعد مضي فترة على الزواج، يبدأ الطرفان بالتراجع عن مغازلة بعضهما البعض، حتى يصلا إلى مرحلة يختفي فيها الغزل بينهما كلياً. لذا لا بد من أن ينتبه الزوجان إلى هذه المشكلة ويستمرا بإضفاء جو من الحب والود بينهما عبر الغزل والتعبير عن مشاعرهما بالأقوال والأفعال.
2- ممارسة هوايات جديدة معاً
من الطبيعي أن يكون لكل من الزوجين هوايات معينة يمارسانها بشكل منفصل، غير أن ممارسة الزوجين لهواية جديدة سوية يزيد من تقاربهما ويجعل علاقتهما تضج بالحياة والإثارة من جديد.
3- السفر معاً
سواء أكانت رحلة قصيرة أم طويلة، فإن السفر يمثل بيئة مناسبة وتربة خصبة للزوجين لإنماء مشاعر الحب بينهما وقطف ثمارها اليانعة التي تعود بالنفع على علاقتهما على المدى البعيد. فمن شأن السفر سوية أن يعزز الروح التشاركية بين الزوجين، ويساهم في تجديد مشاعرهما الهاجعة، وإنهاء حالة الفتور السائدة بينهما.
4- التخطيط لمواعيد رومنسية غير تقليدية
من عادة الزوجين أن يخرجا في مواعيد رومنسية تقليدية، لتناول العشاء سوية في أحد المطاعم، ومع مرور الزمن، تصبح هذه العادة ضرباً من الروتين الممل الذي يضاعف فرص حدوث الشقاق بين الزوجين. وهنا تكمن ضرورة إقدام الزوجين على ابتداع أفكار جديدة للخروج في مواعيد رومنسية غير تقليدية، توفر لهما تجارب جديدة وتجعل من حياتهما أكثر إثارة ومتعة. فمثلاً، يمكن أن يستبدل الزوجان تناول العشاء في المطعم بالخروج إلى بقعة في أحضان الطبيعة وتناول العشاء سوية تحت ضوء النجوم.
5- ممارسة نشاطات مثيرة يومياً
من المفيد أن يعمد الزوجان إلى الخروج من الروتين اليومي، عبر ممارسة نشاطات تكسر هذا الروتين بشكل يومي مهما كانت بسيطة. فمثلاً يمكن للزوجين الخروج للهرولة معاً كل صباح، أو ممارسة لعبة تنشط الذهن وتثير روح التنافس بينهما كلعب الشطرنج كل مساء.
6- تحديد الأهداف سوية
إن العمل المشترك للتخطيط للأهداف المستقبلية، يقوي العلاقة الزوجية ويبث روح الفريق بين الزوجين. ومن هذا المنطلق يصبح لزاماً على الزوجين أن يجلسا سوية ويعدا قائمة بالأهداف التي يزمعان تحقيقها خلال مدة محددة من الزمن.
7- التركيز على الأمور الإيجابية
إن التركيز على الأمور السلبية في العلاقة الزوجية، لا يفضي إلا إلى تعاظم المشاكل، وتوسيع الشرخ بين الزوجين. ولا بد من أن يتحلى الزوجان بالتعقل وروح المسؤولية والتوجه بتفكيرهما إلى الأمور الإيجابية في علاقتهما، وعندها سيعملان على حل المشاكل بينهما والمضي قدماً في حياة ملؤها السعادة والتفاهم.
8- الإنجاز المشترك
لا بد من أن يحاول الزوجان أن يحققاً إنجازاً مشتركاً مهما كان بسيطاً أو سهلاً. فمثلاً، يمكن للزوجين أن يتشاركا في رسم لوحة، أو كتابة قصيدة أو صناعة تحفة فنية، أو تصوير فيديو معاً.
الثامري[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 45 دقيقة
اشبكم ياصدى معاد فيه مواضيع جديده جالسين تكررون المواضيع
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13547 ] نشر منذ 35 دقيقة
حلوو تغيير جو 😆
برق[ عدد التعليقات: 10278 ] نشر منذ 27 دقيقة
الا هذي هي اللي تجيب الملل وتقتل الإثارة
اجل اسافر وأخذها معي بالسفر ؟؟؟؟😆😆😆😆
شوي وتقولون خذها معك للمسجد تصلي
حنا نبا الفكه والنحشه منها وانتم انشبتوها فينا
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8614 ] نشر منذ 18 دقيقة
وليه تبي تسافر لحالك ها 😂😂😂
عشان تصيع وتفسد وتبصبص ع النسوان براحتك ولا احد بيعكر عليك
😜👊
واهه منكم يالرجاال
برق[ عدد التعليقات: 10278 ] نشر منذ 12 دقيقة
اسوووومه
أعطني حريتي اطلق يدي 😂😂😂 اجل أقابلها ليل نهار
شتاء وصيف
خل نتهوى شوي بدل الكتمه اللي على صدورنا مده سنه 😘😘😘
الثامري[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 9 دقائق
عشان السعاده تستمر
1 ماتكذبون على بعض
2 جيب مليان
3 سلاح شغال
هذي تكفي وتملااااااا عين الحرمه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11624 ] نشر منذ 8 دقائق
السفر مع الزوجه ممتع بشكل رهيب وخصوصا اذا ما معهم اولاد
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8614 ] نشر منذ 6 دقائق
اهااا 😴😴
اي صدقتك 😅👊
الله لايطيحني برجال امثالكم 🙊😭 ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 8766 ] نشر منذ 4 دقائق
ههههههه منكم يا برق واسوم سوالفكم اللي بينكم تضحكني