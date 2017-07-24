إيفاد 152 معلماً للتدريس في الخارج - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

صدر قرارلوكيل وزارة التعليم بإيفاد 152من المعلمين للتدريس في الخارج ابتداءً من العام الدراسي المقبل 1439/1438هـ ، وذلك في مختلف التخصصات التربوية للعمل في الأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج وبعض الدول الشقيقة والصديقة.

قال وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف بن رشيد الجابري أن برنامج الإيفاد السنوي يأتي ضمن جهود المملكة التي تهدف لخدمة أبنائنا المواطنين المقيمين بالخارج، وكذلك أبناء تلك الدول من المواطنين والمقيمين الراغبين في دراسة المنهج السعودي الذي يحظى بثقة واحترام الجميع .