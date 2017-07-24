آخر تطورات تعاقد النصر مع لاعب صن داونز - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قررت إدارة نادي النصر صرف النظر عن جناح منتخب زيمبابوي، ونادي صن داونز الجنوب إفريقي ” خاما بيليات ” بصفة نهائية، نظرًا للمغالاة المالية.

وقالت مصادر إن إدارة صن داونز، اشترطت مبلغ الـ5.2 مليون دولار أمريكي (9 ملايين و375 ألف ريال سعودي) للتنازل عن اللاعب الدولي ذي الـ27 عامًا.

فيما نفى رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي الدخول في أي مخاطبات أو مباحثات مع إدارة نادي ” الوصل ” الإماراتي لشراء مدة الثلاث سنوات المتبقية من عقدها الاحترافي مع المهاجم البرازيلي ” فابيو دي ليما “.