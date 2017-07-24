ميتسوبيشي Evo VIII MR تصل لسعر 100 ألف دولار علي eBay - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

مع انتهاء انتاج ميتسوبيشي ايفوليوشن، فهناك صعوبة في الحصول علي أية نسخة شبه جديدة من هذه السيارة في السوق ولكن مع ذلك يحدث هذا في بعض الأحيان ومن هذه الأمثلة هذا النموذج هنا Evo VIII MR موديل 2006 التي لم تتم قيادتها سوي 9 ميل فقط.

وعرضت السيارة للبيع علي eBay وظلت في ظروف جديدة تماماً منذ بيعها منذ أكثر من عقد من الزمان مع البلاستيك كما هو علي المقاعد والدواسات وحجرة المحرك حيث تبدو السيارة كما لو كانت لاتزال قادمة من المصنع. وسعر السيارة الاصلي عندما كانت جديدة بلغ 37.094 دولار وتعمل بمحرك 2 لتر بشاحن توربيني رباعي الاسطوانات بقوة 286 حصان .

وهذه السيارة يمكنها المنافسة بقوة مع سيارات مثل فورد فوكاس RS بقوة 350 حصان في الوقت الحالي وقد تم حتي الآن عرض 44 طلب لشراء السيارة بأسعار بلغت 100.700 دولار .