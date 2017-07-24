سائق يحرق زوجته لاكتشافها خيانته مع زوجة شقيقه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أشعل سائق النيران في زوجته حية، بعدما ضبطه يمارس الرزيلة مع زوجة أخيه داخل غرفة نومها، في محافظ السويس بمصر.

وألقت مباحث السويس القبض على السائق، وزوجة شقيقه، لشروعهما في قتل زوجة الأول، وحرقها حية، بعد ضبطها المتهمين في وضع مخل.

وقالت الزوجة إنها دخلت إلى منزلها وفوجئت بسماع أصوات وضحكات من غرفة نومها، وهناك اكتشفت أن زوجها يمارس الرذيلة مع زوجة شقيقه، وبعد صراخها، قاما المتهمان بتكبيل يدها، وضربها ومحاولة إشعال النار فيها، ولاذا بالفرار.