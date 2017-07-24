سائق يحرق زوجته لاكتشافها خيانته مع زوجة شقيقه - صحيفة صدى الالكترونية

سائق يحرق زوجته لاكتشافها خيانته مع زوجة شقيقه
أشعل سائق النيران في زوجته حية، بعدما ضبطه يمارس الرزيلة مع زوجة أخيه داخل غرفة نومها، في محافظ السويس بمصر.
وألقت مباحث السويس القبض على السائق، وزوجة شقيقه، لشروعهما في قتل زوجة الأول، وحرقها حية، بعد ضبطها المتهمين في وضع مخل.
وقالت الزوجة إنها دخلت إلى منزلها وفوجئت بسماع أصوات وضحكات من غرفة نومها، وهناك اكتشفت أن زوجها يمارس الرذيلة مع زوجة شقيقه، وبعد صراخها، قاما المتهمان بتكبيل يدها، وضربها ومحاولة إشعال النار فيها، ولاذا بالفرار.
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8615 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلهم خؤنهه الله يحتفهمم 💔💔
كان زمان[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلهم مضروبين .. اللهم لك الحمد ..
الثامري[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
الموضوع هذا اصبح في مصر عادي كل يوم نسمع كذا الله المستعان
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3076 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليه وعلى عشيقته المفروض هي تحرقهم الآثنين الله لا يبلانا