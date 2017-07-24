بيكيه يكشف مستقبل نيمار مع برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد مدافع نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم جيرار بيكيه، أن نيمار مستمر مع النادي الكاتالوني، بعد انتشار أخبرا تشير إلى انتقاله في صفقة تاريخية للنادي الفرنسي باريس سان جرمان.

ونشر بيكيه صورة له مع زميله البرازيلي نيمار، على موقع ” تويتر ” ، مرفقة بتعليق مقتصب: ” سيبقى “.

ولقيت التغريدة انتشارا سريعا وواسعا عبر مواقع التواصل، اذ تمت إعادة نشرها أكثر من 30 ألف مرة في غضون أقل من 20 دقيقة. وحفلت الصحافة الرياضية خلال الأيام الماضية بتقارير عن احتمال انتقال المهاجم الدولي البرازيلي (25 عاما) الى صفوف النادي الباريسي.