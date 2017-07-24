الأولى على الثانوية العامة في مصر ابنة حارس عقار - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

هي فتاة مصرية من أسرة بسيطة جداً، لكن بتفوقها أستطاعت أن تجذب أنظار الجميع، قبل أن تكمل عامها الـ20، حيث حصلت على المركز الأول في امتحانات الثانوية العامة المصرية بمجموع 99 % .

لم تكن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مريم عائقاً أمام تحقيق طموحها، بل كانت دافعاً ومشجعاً لها ، وتعيش مريم في غرفة واحدة مع والدتها وأخواتها الأربع ووالدها، الحاج سعيد فتح الباب، الذي يعمل حارسا بأحد العقارات بمدينة نصر بالقاهرة.