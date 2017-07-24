الأولى على الثانوية العامة في مصر ابنة حارس عقار - صحيفة صدى الالكترونية

الأولى على الثانوية العامة في مصر ابنة حارس عقار
هي فتاة مصرية من أسرة بسيطة جداً، لكن بتفوقها أستطاعت أن تجذب أنظار الجميع، قبل أن تكمل عامها الـ20، حيث حصلت على المركز الأول في امتحانات الثانوية العامة المصرية بمجموع 99 % .
لم تكن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مريم عائقاً أمام تحقيق طموحها، بل كانت دافعاً ومشجعاً لها ، وتعيش مريم في غرفة واحدة مع والدتها وأخواتها الأربع ووالدها، الحاج سعيد فتح الباب، الذي يعمل حارسا بأحد العقارات بمدينة نصر بالقاهرة.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاءالله
الله يوفقها
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1805 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله عليها و ربنا يحفظها ويوفق والدها ووالدتها لانهما سبب تفوقها
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9535 ] نشر منذ 1 ساعة
دااااااااااايم النوابغ من طبقه متوسطه 😥😥
انا في الكليه تخرجت الترتيب الاول ع مستوى المنطقه واتوقع اني ع مستوى المملكه لان معدلي تراكمي كان ٤.٩٨ من ٥ وابوي حارس بنك وعنده نياق 😊
خساره لو فيه وسائل تواصل وقتها كان صورتوني 😍 😊وانشهرت مثل هالبنوته 🤗
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.يازين الدراسه قمة السعاده والله والتنافس بين الطلبه احساس جمييييييل 😍
اذا قالوا وييييين امل ؟؟؟؟قال ابوي تلقونها وسط الكتب 😂😂 من كثر شغفنا بتحقيق المراكز الاولى
كان شغلنا الشاغل الجد والاجتهاد الله يازينها من ايام مضت😥😥
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9535 ] نشر منذ 51 دقيقة
نسيت اقول الله يوفقها ويحقق لها طموحاتها مثل ماتريد 😗😗
خذي قُبله مني لك ياعزيزتي النابغه 😊
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9535 ] نشر منذ 51 دقيقة
نسيت اقول الله يوفقها ويحقق لها طموحاتها مثل ماتريد 😗😗
خذي قُبله مني لك ياعزيزتي النابغه 😊
الشهري 15[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 41 دقيقة
فتاة من العصر الماضي ، يبين على الفتاة الأخلاق و الطموح والإهتمام بما يفيدها ، ليست كبقية الفتيات فهي جوهرة مصونة والبقية تجدهم في الأسواق وعلى السناب وفي تويتر. وليست من شهرت نفسها بل الإعلام بحث عنها لتفوقها وقدرتها ، وغيرها يستعرض خلف الكيبورد ويمدح نفسه ، وقيل في الأمثال مادح نفسه كذاب.
برق[ عدد التعليقات: 10278 ] نشر منذ 40 دقيقة
امل
كلامك هذا يثبت صحة كلامي اللي كتبته في موضوع ( الرجل يفضّل البنت
الذكيه )
ولكن انا أقول لك هنا ان التصرف والرآي ليس عندك بل عند اخوك اللي هو
بالأصل اقل منك في الذكاء ، لذلك يبقى ذكائك كامن ومستخبى ولا يستفاد
منه مطلقن مطلقن
برق[ عدد التعليقات: 10278 ] نشر منذ 38 دقيقة
عفوا
موضوع الزواج من الذكيه يقيك من المرض
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9535 ] نشر منذ 32 دقيقة
😊😊
اقسم بالله العظيم لو اعطيك اسمي كامل وتدخله في قوقل
راح يطلع لك اني الاولى ع مستوى خريجات كلية المنطقه لايزال الاعلان موجود منذ عام ٣٢ هجري
ورب البيت ماكذبت في حرف واحد ولامدحت نفسي
وع فكره انا انساااانه مختلفه عن غيري و طمووووحه جدا جدا ع الرغم من اني موظفه
الا اني عدت لمقاعد الدراسه مرة اخرى حبا في تطوير الذات ونيل اعلى المراتب
حبا في ارضاء غروري فمنصبي حاليا لايرتقي لطموحاتي ابد 🤗
لذلك عجبني خبر هالبنت وعلقت عليه لانها ذكرتني في نفسي فقط فقط
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8614 ] نشر منذ 31 دقيقة
سعيد فتح الباب 😂😂😂😂😂😂😂
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9535 ] نشر منذ 22 دقيقة
ع فكره شهادتي الثانويه من سوريا مو من هنا
حصلت ع المركز ٨ ع مستوى الجمهوريه السوريه
لكن وقتها ظروفي الماديه لاتسمح لي بالدراسه في منطقه اخرى
وابوي رجال ع قد حاله …وقتها استخرت وقررت اسجل في هالتخصص واول ماتخرج راح ابحث عن وسائل لتكميل الدراسه …ولله الحمد تحقق اول الطريق وتبنت الوزارة تكاليف دراستي 😊
وعقبال الماجستير والدكتوراه ٤
برق[ عدد التعليقات: 10278 ] نشر منذ 15 دقيقة
امل
ماعندي شك في ذكائك وقدراتك الذهنيه ومصدقك والله ، ولكن سيكون
ذكائك كااااامن ولا يستفاد منه الا لتدبير نفسك وحسن اختيارك لحاجاتك
الشخصيه
اما تغيير من حولك وبيئتك ومجتمعك فإنسي هذا الامر ، مالم تكوني دكتوره
جرّاحه متميزه
الان بس سيبرز ذكائك في الدراسه ولكن سرعان ما راح يتوقف هذا الذكاء بعد
تخرجك وستكونين تحت تصرف وارادة اخر ربما يكون اقل منك ذكاء ، الا عاد
اذا تزوجتي ورزقتس الله بواحد يدعم موهبتك وذكائك ، اما ان طحتي بواحد
راعي نياق فإنسي الامر جملة وتفصيلا وأملك الوحيد في ذلك الوقت ان يرزقتس
الله بولد ينتقل ذكائك له بالوراثه اما لو جالك بنت وانتقل الذكاء لها فسيكون
مصيرها مثلك تماما
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9535 ] نشر منذ 14 دقيقة
نعم صحيح كلامك يابرق
انا مافكرت في هالزاويه
انا نظرت للموضوع من زاويه اخرى
alfahd42[ عدد التعليقات: 8765 ] نشر منذ 7 دقائق
تستاهل التفوق
برق[ عدد التعليقات: 10278 ] نشر منذ 5 دقائق
أصلا واضح ذكائك ونباهتك من كتاباتك هنا ، وانا ليش معجب فيك ؟؟
الا على شان الشي هذا 🤗🤗🤗🤗
بس ماراح تكونين اذكى مني 😉😉😉😉😉
انا كان معدلي بالثانويه ٩٩.٥ ٪ وحصلت على الثاني على مستوى المملكه
ولكن مع الأسف ماكملت تعليمي الجامعي بسبب ابوي الله يرحمه وبسبب
زواجي المبكر
الرياضيات كنت اجيب فيها ١٠٠٪ من اول ابتدائي
برق[ عدد التعليقات: 10278 ] نشر منذ 4 دقائق
تتوقعين لو نتزوج نجيب انشتاين ؟؟ 😊😊😊😊😊
او أنشتاينه لو جانا بنت 😁😁😁😁😁