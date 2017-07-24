وفق رؤية مستقبلية .. بلدي بيشة يناقش تطوير طرق وشوارع المحافظة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

ناقش المجلس ‏البلدي بمحافظة بيشة في جلسته رقم 19 تطوير طرق وشوارع بيشة للمساهمة في فك الاختناقات وسهولة الحركة المرورية، وأوضح رئيس المجلس ناصر الجهمي ‏بأنه تم وضع رؤية مستقبلية وتصور حسب الأفكار والمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس، والدراسة المقدمة من البلدية للشوارع التي تحتاج التطوير، حيث تم اقتراح فتح امتداد شارع الضيافة ووضع شارع رديف لشارع الملك سعود بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني، وتم تشكيل لجنة لمتابعة ذلك مكونة من الأعضاء ” عبدالله آل كركمان، قباس الفهد، سيف آل مدشوش، ناصر بن سبوان ” ، كما تم إقرار رؤية مستقبلية لتطوير وتحسين عدد من الشوارع وهي ” شارع الملك فيصل، شارع الملك سعود، شارع الملك خالد، شارع الرياض، شارع الهيشة ، مثلث الحرف، مدخل بيشة الغربي ” ، كما أوصى المجلس البلدية بوضع دراسة هندسية لعدد من التقاطعات الهامة لاستبدالها بجسور وانفاق وهي ” تقاطع شارع الرياض مع شارع أبي بكر، إشارة المطار، تقاطع طريق الرياض مع الحزام الشمالي ( النقل الجماعي سابقا ) ” ، وأقر المجلس توسعة الجانب الغربي من شارع الملك سعود بالاستفادة من تعديل الجزيرة الوسطية.

وأكد الجهمي بأن المجلس سيعقد عدد من الجلسات وورش العمل لمناقشة تطوير شوارع بيشة ووضع الرؤية المستقبلية لها بمشاركة عدد من المهتمين ومديري الجهات ذات العلاقة، داعيا من لديه مشاركة أومقترحات تقديمها عن طريق أمانة المجلس أو عبر رابط الأمانة العامة للمجالس البلدية.