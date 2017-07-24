الفالح: تقييد صادرات المملكة بـ 6.6 مليون برميل يومياً - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير الطاقة خالد الفالح؛ اليوم، تقييد صادرات السعودية عند 6.6 مليون برميل يومياً.

وأوضح الفالح، اليوم الإثنين، إن نمو الطلب على النفط يكفي وزيادة لتعويض أثر ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي في 2018، مما سينعكس بأثر أيجابي على الأوضاع بأسواق الخام.

وأضاف أن ” أوبك ” وشركاءها غير الأعضاء، مثل روسيا، مستعدون لأخذ إجراءات إضافية للمساعدة على استعادة التوازن بالسوق والقضاء على واحدة من أسوأ حالات تخمة المعروض على الإطلاق.

وتابع أن السوق واجهت ضغوطاً في الأسابيع الأخيرة بسبب تراجع التزام “أوبك” بالتخفيضات، وزيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا المعفيتين من قيود الإنتاج كما أن ” أوبك ” مستعدة لمواجهة تلك التحديات مباشرتاً .