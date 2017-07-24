أمر ملكي: خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة خلال فترة غيابه عن المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 313

التاريخ : 1 / 11 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الاثنين الأول من شهر ذي القعدة عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 24 من شهر يوليه عام 2017م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة .

والله ولي التوفيق .،،،

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود