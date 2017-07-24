 " عالم أبحاث " ينصح بعدم وضع الماء المُعلب في " الزير الفخاري " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 24

    يوليو

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” عالم أبحاث ” ينصح بعدم وضع الماء المُعلب في ” الزير الفخاري “

” عالم أبحاث ” ينصح بعدم وضع الماء المُعلب في ” الزير الفخاري “
طلال الغامدي(صدى):

وجه الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، نصيحة بعدم وضع الماء المعلب في ” الزير الفخاري ” .

وقال الخضيري في تغريدة له على تويتر، اليوم الإثنين: انتشرت رسالة تزعم أن وضع الماء المعلب بالزيرالفخاري يعيد لها خصائصها، وهذا ليس صحيح، لأنه لايعيد الأملاح التي نزعت بالتحلية، بل يدخل أوكسجين فقط.

وأضاف: الذي يريد ان يستفيد من ماء الزير الفخاري يضع فيه ماءعادي من صنابير المياه الحكومية ” لأنه مترن الأملاح ” وليس ماء معلب منزوع الأملاح الهامة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 1 ساعة

والله ما عرفنا لكم .. خيطي بيطي يازين التوكل على الله

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