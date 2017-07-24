" لوتس إيفورا GT430 " ليست فقط الأقوى حتى الآن ولكنها الأفضل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

لوتس تحافظ على تقليد تقديم الإصدارات الجديدة من إيفورا، مع أحدث عض في الأسرة يسمى GT430 الذي هو أيضا أقوى الطريق القانونية لوتس من أي وقت مضى. وواحدة من السمات الأكثر تميزا هو هيكل السيارة الفريد من نوعها وباقة الجوانب الايروديناميكية، كما أن إيفورا GT430 توفر الحصول على صادمين في الأمام والخلف من ألياف الكربون والمشتت الأمامي والجناح علي السقف وعلي الجناح الخلفي.كما يفتح الباب الخلفي أيضا كقطعة واحدة.

كما تعزز باقة الايروديناميكية الجديدة القوة السفلية لإيفورا، والتي تنتج الآن ما يصل إلى 250 كيلوجرام بسرعة قصوى تبلغ 190 ميل في الساعة (305 كم / ساعة). وتأتي الطاقة من نسخة محدثة من محرك V6 سعة 3.5 لتر فائق السرعة مما يولد قوة 430 حصان و440 نيوتن متر وتمكن أحدث نسخ لوتس من التسارع إلى 100 كم من الجمود في 3.7 ثانية.

كما تأتي بنظام عادم من التيتانيوم قياسي فضلا عن نظام تورسن محدود الانزلاق التفاضلي وناقل حركة من 6 سرعات مانيوال . وأضافت لوتس أيضا مجموعة من ممتصات الصدمات Ohlins TTX القابل للتعديل، كما تأتي الإطارات أعرض 10 مم مع ميشلان بايلوت سبورت كوب S2 ، وتقول الشركة البريطانية ان سيارة ايفورا GT430 الجديدة قد غطت مسار اختبار هيثل في دقيقة واحدة 25.8 ثانية، مما يجعلها أسرع من موديل3-Eleven وسيتم تصنيع 60 نسخة فقط من السيارة الجديدة بمقعدين وستباع نسخة المواصفات الأمريكية في ربيع عام 2018.