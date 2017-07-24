بالصور.. نجمات يعترفن بإصابتهن بعاهات مستديمة بسبب ضرب شركائهن لهن - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أعترفت عدد من النجمات أن حياتهن الشخصية لم تكن بمستوى نجاحهن الفني.

فالعديد من النجمات تعرضن في حياتهن الزوجية إلى الضرب المبرح والعنف اللفظي ما أثر بشكل كبير على صحتهن النفسية والجسدية.

في هذا الألبوم نعرفكم على نجمات اعترفن بتعرضهن للضرب على أيدي شركائهن بعضهن تسبب لهن بعاهات مستديمة .

ماجدة الرومي تعرضت للعنف المنزلي من زوجها السابق أنطوان دفوني الذي سرق أموالها وابتزها لتحصل على الطلاق بعد 26 سنة زواج

تينا تيرنر تعرضت للضرب المبرح من زوجها السابق إيك تيرنر أوصلها عدة مرات إلى المشافي

ريهانا تعرضت للضرب المبرح على يد حبيبها السابق كريس براون ونشرت صورها وهي متورمة لنشر التوعية ضد العنف المنزلي

روبن جيفنز تعرضت للضرب العنيف من زوجها السابق الملاكم مايك تايسون مما سبب لها نزيف في إحدى عينيها وأثر على قرنيتها

مادونا تعرضت للضرب المبرح على يد زوجها السابق شين بين حتى أنها أبلغت عنه السلطات ورفعت قضية ضده

إيمان العاصي تعرضت لسوء المعاملة والضرب من زوجها السابق نبيل الزنوسي

علا غانم تعرضت للضرب المبرح من زوجها السابق واعترفت في برنامج تلفزيوني أن الألم كان أكبر حين كان يضربها أمام بناتها

ميساء مغربي تعرضت للضرب والإساءة اللفظية من زوجها السابق واعترفت في أحد البرامج أن الأذى الجسدي بسيط أمام الأذى النفسي

هالي بيري تعرضت للضرب على يد صديقها السابق مما أفقدها 80% من السمع في أذنها اليسرى

لينا دياب أثار اختفاءها المفاجئ الكثير من الأقاويل لتكشف بعد أكثر من شهر أنها اختفت بسبب ضرب حبيبها لها

ماريا كاري تعرضت للضرب المبرح من قبل أول أزواجها تومي موتولا والذي كان مدير أعمالها أيضاً مما جعل الطلاق صعباً

نجوى كرم اعترفت منذ مدة قصيرة بتعرضها للضرب من قبل زوجها السابق يوسف حرب

شيرين أكدت في مقابلة مع هالة سرحان أن زوجها السابق المخرج محمد أسامة كان يقوم بضربها حتى أنها كانت تختبأ في خزانة ملابسها هرباً منه