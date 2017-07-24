تعرف على مستوى جاذبية الرجل الأصلع لدى المرأة - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

مع بدء سقوط الشعر عند الرجال، وظهور بوادر الصلع، تقل ثقتهم في أنفسهم تدريجياً، ويشعرون بقلة جاذبيتهم في عيون الأنثى، لكن هل تهتم المرأة بذلك حقاً؟

هذا ما هدف إلى معرفته استطلاع للرأي، أجرته عيادة “هارلي ستريت لوس” في لندن، حول مستوى جاذبية الرجل الأصلع، وكيف تقبَّل الناس مشاهير العالم من الرؤساء بشعر ودون شعر.

وكشفت نتيجة الاستطلاع أن النظرة إلى الرجل الأصلع لاتزال كما هي، فالغالبية العظمى كانوا يعتقدون بأن الرجل الأصلع أقل جاذبية.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تم الاستطلاع عن طريق عرض صور لشخصيات مشهورة بعد تعديلها بجعلهم صلعاناً، ومنهم دونالد ترامب، وإيمانويل ماكرون، والأمير هاري، وبراد بيت، وأظهرت النتائج أنهم بدوا أفضل بكثير مع رأس كامل الشعر.

وتساوى الجنسان في الرأي بأن الرجل الأصلع قد يكون أقل نجاحاً في نفس السيناريو المهني مقارنة بالرجل كامل الشعر، وهذا بحسب “هارلي ستريت” هو ما يفسر وجود عدد قياسي من الرجال المقبلين على عمليات زراعة الشعر في عياداتها، بنسبة 62% حول العالم.