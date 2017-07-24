صور جديدة لمرسيدس S-Class موديل 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قدمت مرسيدس حاليا النسخة المحسنة من S-Class و ما هي أفضل طريقة لمعرفة ما تغير فيها غير إطلاق باقة صور جديدة للسيارة. والتغييرات الخارجية خفية وتقتصر أساسا على شبكة التهوية الجديدة ، أضواء ليد محدثة مع تصاميم جديدة للصادمين الأمامي والخلفي وبالنسبة للمقصوة الداخلية الجميلة فحصلت على زوج من الشاشات 12.3 بوصة عالية الدقة الجديدة التي تعرض تحت الغطاء الزجاجي نفسه.

وتوجد أيضا عجلة قيادة جديدة تحتوي على أزرار حساسة للمس تجعل تشغيل نظام المعلومات والترفيه وأنظمة السلامة النشطة أسهل بكثير للسائق. وهناك مواد جديدة للاختيار من بينها للمقصورة، بدءا من الخشب إلى الجلود التي تظهر في صورة تطعيمات في الأبواب.

كما تم تطوير مجموعة المحركات بحيث باتت S-Class هي أول سيارات مرسيدس التي تحصل علي ميزات الجيل الجديد للمحرك من ست أسطونات وتشمل مجموعة محركات البنزين نسخة S 450 4MATIC مع محرك 3.0 لتر من ست أسطوانات بقوة 367 حصان بينما يستخدم S500 نفس المحرك ولكن بقوة 435 حصان.

كما يأتي S500 بمحركات كهربائية أيضا، مع مولد (ISG) وبما يوفر 250 نيوتن متر من عزم الدوران و21 حصان أكثر من السابق ولكن على مدى فترات قصيرة من الوقت، مما يتيح للسيارة الحد من انبعاثات الكربون بنسبة 22 في المئة مقارنة بمحركات V8.

وبعد ذلك لدينا S560 بمحرك توربو مزدوج 4.0 لتر V8 بقوة 469 حصان، وتستخدم S 600 محرك V12 سعة 6 لتر بقوة 530 حصان بينما أعلى الاصدارات بين مجموعة مايباخ S 650 فـتأتي مع نفس المحرك ولكن بقوة 630 حصان و1000 نيوتن.متر من عزم الدوران.

أما بالنسبة للإصدارات الديزل، فهناك محرك 3.0 لتر يستخدم في نسخ 350D S بقوة 286 حصان و600 نيوتن متر من عزم الدوران، وفي حالة S 400D فهو يولد قوة 340 حصان و 700 نيوتن متر من عزم الدوران وجميع الإصدارات من S-Class الجديدة تستخدم ناقل حركة أوتوماتيك 9G-Tronic ، عدا نسخ V12.

وقائمة أنظمة مساعدة السائق كبيرة وتشمل تكنولوجيا قيادة شبه ذاتية Distronic Active Proximity Control ونظام مساعدة التوجيه النشط ويمكنه التسارع وكبح السيارة ضمن حدود السرعة المنشودة، ويمكن توجيه السيارة بشكل مستقل لفترات تصل إلى 30 ثانية.