القوات العراقية تحبط هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في بغداد - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن إن قوة أمنية أحبطت هجوما ارهابيا في العاصمة العراقية بغداد باستخدام سيارة مفخخة.

وقال معن، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن قوة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات ألقت القبض على ارهابي في جانب الكرخ من مدينة بغداد و بحوزته سيارة بداخلها مواد تفجير موضوعة في مخابىء غير مرئية.

وأضاف: أنه بعد التحقيق مع المتهم اعترف بوجود موقع عثر فيه على اسلحة وعتاد شمالي بغداد، بعد نصب كمائن استمرت لايام تابعت خلالها المتهم حتى تمكنت من القبض عليه.