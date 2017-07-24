الجامعة العربية تؤجل المباحثات حول الأقصى للخميس القادم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أجلت جامعة الدول العربية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة بشأن القدس إلى الخميس القادم ، في حين يعقد علماء الأزهر غدا اجتماعا طارئا لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى، التي دعا السودان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاهه، بينما شهدت الكويت والمغرب تظاهرات تضامنية مع القدس.

وأوضحت المصادرإن تأجيل الاجتماع العربي الطارئ جاء بناءً على طلب عدد من الدول العربية لانشغال الوزراء بأمور داخلية داخل بلادهم.

وقال محمود عفيفي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط -في بيان صحفي إن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الوضع في مدينة القدس وفي محيط المسجد الأقصى الشريف، سيعقد الخميس المقبل بدل يوم الأربعاء.