بالصور.. نائب أمير منطقة عسير يزور مشروع تطوير مطار أبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

زار سمو نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن بن عبدالعزي، مشروع تطوير مطار أبها، برفقة مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للمطارات.

وقالت الهيئة في تغريدة لها على تويتر، اليوم الإثنين، إن مبنى المشروع يستوعب ٦.٤ مليون مسافر سنوياً، مشيرة إلى أنه صُمم المطار ليكون صديقاً للبيئة، حيث سيُحسن استهلاك الطاقة باستخدام الإضاءة الذكية.

وأضافت: تطوير مطار أبها يأتي ضمن المشاريع التطويرية في المطارات الداخلية والدولية لتجهيز البنية التحتية لقطاع الطيران للإنطلاق ضمن رؤية المملكة 2030.