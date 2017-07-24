إحباط محاولتي تسلل على الحدود " الأردنية-السورية " - صحيفة صدى الالكترونية

عمّان(صدى):

أحبطت القوات الإردنية اليوم الاثنين، محاولتي تسلل وتهريب من الأراضي السورية، حسب مصدر عسكري.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة إن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت أمس محاولة 3 أشخاص اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وفق ” بترا “.

وأضاف الصمدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجعهم إلى العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات من المواد المخدرة.

كما أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس الأحد محاولة عدد من الأشخاص اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم الى العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم أيضاً ضبط كمية من المواد المخدرة.ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سوريا في ظل التوترات على الجانب الآخر من الحدود.