هددها بنشر صورها الفاضحة فأستدرجته للعيادة ثُم! - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أقدمت عاملة مصرية فى عيادة بيطرية تٌدعى ” دينا ” و3 آخرين بالتعدي على سائق ابتز العاملة بصور فاضحة عندما قررت إنهاء علاقة غير شرعية بينهما.

وفي التفاصيل، فقد تلقى قسم شرطة مصر الجديدة ، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة في شارع البادية فانتقل رجال المباحث وتبين أن كلاً من ” دينا ” (19 سنة) عاملة في عيادة بيطرية، و” أحمد ” (21 سنة)، و ” عمرو ” و ” باسم ” تعدّوا على ” أسامة ” (32 عامًا).

وبالفحص والتحري، تبيّن وجود علاقة غير شرعية بين ” دينا ” و” أسامة ” ، وأثناء محاولتها إنهاء تلك العلاقة هددها بصور لها في أوضاع مخلة، لإجبارها على الاستمرار، فاتفقت مع المتهمين الانتقام منه والاستيلاء على هاتفه المحمول، ولذلك استدرجته إلى العيادة محل عملها بحجه ممارسة الرذيلة معه، وفور وصوله تعدى عليه باقي المتهمين بالضرب وأحدثوا إصابته باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واستولوا على هاتفه المحمول وفلاشة ذاكرة كمبيوتر.