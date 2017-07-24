بلدية غرب الدمام ترصد 91 مخالفة خلال 155 جولة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

تمكنت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الرقابة الصحية وإدارة المراقبة والنظافة العامة من إغلاق ستة محال تجارية كما رصدت 91 مخالفة خلال تنفيذها 155 جولة ميدانية استهدفت المنشآت الصحية والمباني القائمة تحت الإنشاء.

وقال رئيس البلدية المهندس فيصل القحطاني، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إغلاق ستة محال تجارية، ورصد 91 مخالفة لأنشطة الصحية، وإنذار 46 محلاً، إضافة إلى إتلاف مواد غذائية فاسدة بلغت 117 كيلو جراماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتاً إلى أن معظم المخالفات تضمنت رخصاً مهنية منتهية وشهادات صحية منتهية وتدني مستوى النظافة بالمحال التجارية، وسوء تداول الأغذية وتخزينها.

وأشار إلى أن إدارة المراقبة والنظافة العامة نفذت جولات للكشف على نظافة المباني تحت الإنشاء، تم خلالها رفع 9748 متراً مكعباً من مخلفات البناء, ورفع 1240 متراً مكعباً من النفايات الصلبة مجهولة المصدر.