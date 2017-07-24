وظائف صيفية للشباب بغرفة جازان - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان توفر عدد من الوظائف الصيفية للشباب، وذلك تماشياً مع أهداف الغرفة في دعم الكوادر الوطنية بحسب ما يتاح من فرص.

وأوضح أمين عام الغرفة التجارية والصناعية بجازان ماجد الجوهري، اليوم، أنّ الغرفة في كل عام تقوم على تدريب وتأهيل أعداد كبيرة من الشباب وتوفير فرص وظيفية بعدة مجالات، عاداً ذلك من الواجبات التي تضطلع بها الغرفة ويشدد عليها مجلس إدارتها.

وبيّن أن الوظائف المتاحة هذا العام شملت تخصيص عدد من المقاعد الوظيفية الصيفية في أقسام الانتساب والشؤون الإدارية والعلاقات العامة والاتصالات الإدارية، من أجل أن يكتسب الشباب المهارات أثناء مدة تدريبهم.

وأشار الجوهري إلى أن ما تقوم به الغرفة يأتي ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بالموارد البشرية وتنميتها وتأهيلها وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030، متمنياً الفائدة لعموم شباب الوطن.