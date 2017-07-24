مغنية " ركبني المرجيحة " ترد على منتقديها بكلمات مستفزه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

شن المئات من مستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي هجوماً حاداً على دالي حسن صاحبة أغنية ” ركبني المرجيحة ” ، وذلك بعد تكريمها بأحد المهرجانات المحلية التي تحمل اسم ” أوسكار إيجيبت ” .

وعبر الكثير عن استيائه الشديد من هذا التكريم خاصةً وأن معظم الآراء أجمعت أن الأغنية هابطة والكليب لا يليق بالموسيقى والغناء في مصر.

إلا أن دالي حسن لم تقف صامتة أمام هذا الهجوم بل كتبت من خلال حسابها الخاص على ” فايسبوك ” كلمات مستفزة قائلة: ” الحمد لله تم تكريمي كصاحبة أفضل كليب في 2017، وهأكررها تاني إن لم تجد لك حاقد فاعلم أنك فاشل، وبأهدي النجاح لجمهوري العظيم “! .