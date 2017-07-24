شركات عديدة ترغب في شراء دوكاتي من فولكس فاجن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

هناك عدد من الشركات، وفقا لتقرير أوتوبلوج تتنافس لشراء دوكاتي من مجموعة فولكس فاجن والتي تقدر قيمتها حاليا بـ 1.2 مليار دولار، والعلامة التجارية للدراجات النارية الإيطالية لديها تراث كبير في هذه الصناعة وتسيطر عليها أودي. ومع ذلك، تعتزم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم بيع دوكاتي في خضم إصلاح جذري استراتيجي في أعقاب فضيحة الغش في انبعاثات الديزل لعام 2015.

وتفيد تقارير رويترز أنه تم استلام عرض واحد من قبل شركة عائلة بينيتون الإيطالية، إديزيون القابضة. وبالاضافة الى ذلك فان مصادر قريبة من البيع تقول ان صندوق الاستحواذ الامريكى الذى يتخذ من الولايات المتحدة باين كابيتال ويملك شركتين هنديتين للدراجات النارية قد قدم عرضا لشراء دوكاتي.

كما أن الصناديق الخاصة بما في ذلك إنفستيندستريال و أدفنت و باي و كفك كابيتال بارتنرز حريصة أيضا على الاستحواذ على الشركة، في حين أعربت كل من هارلي ديفيدسون و لونسين موتور الصينية عن اهتمامهما بالبيع، ولكنهما لم يقدما عطاءات.