بالصور.. " أسمن سيدة في العالم " تفقد 60 كيلو من وزنها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

انتشرت مجموعة من الصور لإيمان أحمد، المعروفة إعلاميا بـ ” أسمن سيدة فى العالم ” ، بعد أن فقدت نحو 60 كيلو جراما من وزنها.

أكد الدكتور ياسين إبراهيم العضو المنتدب لمستشفى برجيل المسئولة عن علاج إيمان أحمد، أنه من المتوقع أن ينخفض وزن إيمان فى المرحلة الثانية من العلاج من 40 إلى 50 كيلو جراما.

وقال ياسين إبراهيم خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأبوظبى إن المريضة تتناول طعامها بنفسها وجميع وظائف جسمها تعمل بشكل طبيعى ويتم إجراء العلاج الطبيعى لها وأصبحت تتحدث بشكل طبيعة.