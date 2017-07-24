مصر للطيران: صرف تذاكر الحجاج الاثنين المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

تبدأ شركة مصر للطيران الإثنين القادم فى صرف تذاكر الطيران للحجاج من عدة مكاتب إستعدادا لبدء سفرهم 9 أغسطس القادم حيث خصصت الشركة 63 ألف معقد خلال موسم الحج القادم .

وقال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة طرحت سعة مقعدية هذا العام تستوعب 63 الف حاج علي رحلاتها المتجهة إلي جدة والمدينة المنورة خلال موسم الحج والذى يبدأ أولى رحلاته يوم 9 أغسطس القادم من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة.

وأوضح أن الشركة ستبدأ فى إصدار تذاكر حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج هذا العام يوم الإثنين القادم، من خلال 3 مكاتب فقط تابعين للشركة وهى مكتب ” شبرا ” ، ومكتب للشركة فى مقر الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية بالعباسية، ومكتب فى مقر وزارة التضامن الإجتماعى بالعجوزة لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات .

وقال ” شريف عزت ” رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية : تبدأ أسعار تذاكر حجاج القرعة من ١٠٣٥٠ جنيها بينما تبدأ أسعار تذاكر الحج السياحى من ١٠٦٠٠ جنيه وحتى ١٦٤٠٠ جنيه شاملة الرسوم والضرائب، موضحا أن هذه الأسعار تختلف وتتصاعد فقط وفقا لعدد الأيام وتوقيت الحجز وكونها توقيت مميز وطرحت الشركة سعة مقعدية تصل إلى ٦٣ الف مقعد لنقل حجاج بيت الله الحرام تخصص منهم حوالى ٤٠ ألف مقعد بالأسعار المعلنة والتى تبدأ من ١٠٣٥٠ جنيها، و ٢٣ ألف مقعد لعملائها من راغبي الحج السريع الذين يمكنهم السفر على الدرجات السياحيه و درجات رجال الأعمال حيث تتفاوت سعر التذكرة وفقا للمدة والدرجة المطلوبة حيث ستبدأ مصرللطيران تسيير أولى رحلاتها لموسم الحج من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة يوم ٩ أغسطس القادم ..

يذكر أن أسعار تذاكر الطيران خلال موسم الحج العام الماضى 2016 كانت تصل إلى 6600 لحجاج القرعة و 8100 جنيه للحجاج مدة إقامتهم أقل من 17 يوما و 7100 جنيه لمدة إقامة من 21 إلى 23 يوما و7600 جنيه لمدة إقامة من 18 و20 يوما