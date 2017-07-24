عمان ترفض مغادرة إسرائيلي أراضيها - صحيفة صدى الالكترونية

عمّان(صدى):

رفضت عمّان مغادرة رجل الأمن الإسرائيلي الذي أطلق النار وقتل أردنيين في مجمع سفارة بلاده، إلا بعد التحقيق معه حول ملابسات حادثة إطلاق النار، وفق لمصادر في الحكومة الأردنية اليوم الاثنين.

وقالت المصادر إنه ورغم الحصانة التي يتمتع بها، فإن الجانب الأردني طلب التحقيق مع رجل الأمن لمعرفة كافة تداعيات وملابسات الحادث.

وقتل الأردنيان ليلة الاثنين في حادث إطلاق نار داخل مجمع للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، وأسفر عن إصابة إسرائيلي بجروح.

وكانت بيان صادر عن أجهزة الأمن العام الأردنية قد أشار إلى ” وقوع إطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية وفي نطاق مجمعها “.

وأضاف أن التحقيقات الأولية غير النهائية أشارت إلى أن المواطنين الأردنيين دخلا إلى المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما بمهنة النجارة “.

وفرضت قوات الأمن الأردنية طوقا كثيفا في محيط السفارة، التي تقع في منطقة الرابية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة.