بالفيديو.. الجيش التركي يحتل قطر ويتجول بالمدرعات في شوارعها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الجيش التركي يحتل قطر ويتجول بالمدرعات في شوارعها
أصبحت قطر شبه محتله من الجيش التركي الذي تواجد بكثافة في شوراع الدوحة وانتشر في جميع الشوارع بأسلحته الثقيلة.
وفي تقرير مصور نشرته قناة ” TRT ” الرسمية التركية كشف حجم القوات التركية الموجودة فى الدوحة.
ويتبين من التقرير كم القوات البرية التركية فى الدوحة والتى بلغت حوالى 500 مدرعة ودبابة وصلت على مدار 6 دفاعات إلى العاصمة القطرية بطلب من أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى.
ولم تكتفى الدوحة بتواجد هذا الكم من القوات فى القاعدة العسكرية التركية الواقعة فى غرب الدوحة بل سمحت بقيام هذه القوات بجولات فى شوارع الدوحة بزعم حماية القطريين.
ووصلت آخر دفعة من القوات التركية إلى الدوحة الأسبوع الماضى، حيث وصلت قوات من المدفعة التركية يوم الأربعاء الماضى.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يمحاك ياولد موزوة
الحين لو ولد ابوك فكر بس تطلعهم والله ليقلبو عليك الاخوان ويشلعوك من قصر البحر بدل تقول كلمة للشعب ستعلن للشعب تنازلك للقرداوي
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 53 دقيقة
أذا كان تواجد القوات التركية بقطر رسميا بطلب من أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى والقوات الامريكية رسميا بطلب من أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى فأنة فى عرف الدبلوماسية الدولية يعتبر هذا ليس أحتلال من الجيش التركي او الجيش الامريكى ولكن يعتبر لحماية المصالح المشتركة بين تركيا وأمريكا من جهه وبين دولة قطر من جهه أخرى
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17777 ] نشر منذ 42 دقيقة
قطر كلها15عمارة ومولين
ونص ملعب كورة🤗🤗🤗
براغى[ عدد التعليقات: 404 ] نشر منذ 33 دقيقة
هناك من المعلقين من يدافعون الى حد الاستماته عن النظام القطرى الذى اتضحت عمالته لكل ذى عقل وهذا بالتاكيد نابع من ميولهم الطاءفية..ثم اى اتفاق هذا لدخول الاتراك ..اعرف ان الاتفاق يكون بين ندين وليس مابين حشرة وثعلب يتلاعب بها حتى يحصل على خزين غذاءها كله ثم يدوسها بقدمه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 32 دقيقة
طاهر سليم
لا يهذري غير اخونجي من شلة القرداوي
ولا ينافح عن تنظيم الحمدين غير بايع وطن
بلد كيلو في سبعة كيلو دبابات الترك فللتة وش مصلحة تميموة يدخلهم قطر ام حماية لسيدكم القرداوي