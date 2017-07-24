بالفيديو.. الجيش التركي يحتل قطر ويتجول بالمدرعات في شوارعها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أصبحت قطر شبه محتله من الجيش التركي الذي تواجد بكثافة في شوراع الدوحة وانتشر في جميع الشوارع بأسلحته الثقيلة.

وفي تقرير مصور نشرته قناة ” TRT ” الرسمية التركية كشف حجم القوات التركية الموجودة فى الدوحة.

ويتبين من التقرير كم القوات البرية التركية فى الدوحة والتى بلغت حوالى 500 مدرعة ودبابة وصلت على مدار 6 دفاعات إلى العاصمة القطرية بطلب من أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى.

ولم تكتفى الدوحة بتواجد هذا الكم من القوات فى القاعدة العسكرية التركية الواقعة فى غرب الدوحة بل سمحت بقيام هذه القوات بجولات فى شوارع الدوحة بزعم حماية القطريين.

ووصلت آخر دفعة من القوات التركية إلى الدوحة الأسبوع الماضى، حيث وصلت قوات من المدفعة التركية يوم الأربعاء الماضى.