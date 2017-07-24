مدرب تشيلسي: فابريغاس نموذج - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أثنى مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي أنطونيو كونتي على لاعبه سيسك فابريغاس، الذي أشارت تقارير في وقت سابق أنه ربما يرحل عن صفوف بطل الدوري الإنجليزي وتحدث المدرب الإيطالي بشكل إيجابي عن لاعب منتخب إسبانيا، ملمحًا إلى دوره الهام مع الفريق الموسم المقبل.

وقال مدرب يوفنتوس السابق للصحفيين :” لاعب جيد جدا يستطيع اللعب في وسط الملعب أو كصانع ألعاب. نموذج يحتذى به نظرا لانضباطه وسلوكه كل يوم في التدريبات “.

وتابع :” فابريجاس لعب عدة مباريات في النصف الثاني من الموسم الماضي وكان مهما للغاية لنا لنحقق هدفنا بالفوز بالدوري والتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي “.