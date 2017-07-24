⁠⁠⁠⁠⁠مايكروسوفت تطرح تحديث المبدعين خلال أسابيع - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تطرح شركة مايكروسوفت خلال الأسابيع المقبلة تحديث نظامها التشغيلي ويندوز 10، الذي يحمل اسم ” تحديث المبدعين الخريفي ” ، وتعهدت بأنه سيشمل ميزات جديدة ليس فقط من ناحية التصميمات، ولكن من ناحية تحسين إمكانيات الوصول والأمان وواجهة المستخدم أيضاً، وهناك العديد من الميزات الموجودة ضمن نظام التشغيل سوف تتم إزالتها أو إهمالها مع التحديث.

وتعتبر معظم تلك الميزات قديمة ولم يعد يجري تطويرها أو أنه يجري تضمينها ضمن أدوات وتطبيقات أخرى، وقامت مايكروسوفت بنشر وثيقة دعم تحدد تلك الخصائص التي تتم إزالتها، مما يسمح للمستخدمين بالتخطيط للتغييرات.

وتعد تلك الميزات التي تم إهمالها لم تعد تحصل على تطوير أو دعم وسيتم إزالتها في مرحلة ما في الإصدارات المستقبلية، ولن يتم توفير تلك الميزات التي تمت إزالتها بعد وصول تحديث المبدعين الخريفي.

وتقول وثيقة الدعم المنشورة من قبل الشركة تهدف هذه القائمة إلى مساعدة العملاء في معرفة المميزات والبرمجيات التي تم إزالتها أو إهمال تطويرها ودعمها من أجل مراجعة المخططات الخاصة بهم، وتعتبر هذه القائمة عرضة للتغيير، وقد لا تتضمن كل ميزة أو وظيفة موقوفة.

ويجلب التحديث الجديد عدداً من التغييرات الرئيسية، كما يجلب عدداً من التغييرات إلى الميزات والبرمجيات الأقل استعمالاً، بحيث يعمل التحديث على تنظيف النظام وإزالة الميزات التي عفا عليها الزمن أو قليلة الاستعمال بدرجة كبيرة.

وتساعد عملية إزالة هذه الميزات غير المستخدمة على تسهيل صيانة ويندوز وتقليل عدد مشكلات الأمان المحتملة وتسمح بتطوير ميزات جديدة، وفي الوقت نفسه، فإنها تزيد من خطر فشل التطبيقات القديمة وإزعاج بعض المستخدمين الذين أصبحوا معتادين على توافر هذه الميزات.

وتواصل مايكروسوفت جهودها لإنهاء تطبيق Microsoft Paint، وتشير القائمة إلى أن الشركة تحاول في تحديث مستقبلي إزالة التطبيق بشكل كامل، جنباً إلى جنب مع ميزة مزامنة الإعدادات الخاصة بالمستخدم.

ووفقاً للشركة سوف يتم إهمال عملية المزامنة الحالية لأن الإصدار المستقبلي من ويندوز 10، وليس تحديث المبدعين الخريفي، سوف يستعمل نظام التخزين السحابي لمزامنة الإعدادات الخاصة بالمستخدمين.