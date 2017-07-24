فلكية جدة: رؤية هلال قمر ذو القعدة في سماء المملكة الليلة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة إن هلال قمر شهر ذو القعدة يرصد مساء اليوم الاثنين بسماء المملكة والمنطقة العربية حيث يشاهد بسهوله بالعين المجردة بعد فترة وجيزة من غروب الشمس وهي فرصة مثالية للتصوير .

وسيلاحظ ان الجزء المظلم لهلال القمر مضاء بضوء خافت في ظاهرة يشار اليها بان القمر الجديد يحتضن القمر القديم سواء هذه الليلة او خلال خلال بضعة ليالي مقبله ، وذلك الضوء نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الارض وسقوطه على القمر.وبعد بداية الليل يرصد ايضا بالأفق الغربي كوكب المشتري اقصى شمال القمر.

وكان القمر وقع في المحاق “ اقتران ” يوم امس الاحد 23 يوليو عند الساعة 12:46 صباحا بتوقيت المملكة ( 9:46 مساء السبت بتوقيت غرينتش).

ويوما بعد يوم سيتحرك القمر مبتعدا عن موقع غروب الشمس متجها نحو الشرق عبر السماء وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الارض وبعد سبعة ايام من الاقتران سوف يصل القمر لمرحلة التربيع الاول. وبحلول منتصف الشهر سيحدث خسوف جزئي للقمر مع اكتمال قمر ذو القعدة بدرا بسماء المملكة والوطن العربي.