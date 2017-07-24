سناب شات يعين فريقا سويسريا لمنع سرقة مزاياه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أصدرت شركة سناب المالكة لتطبيق سناب شات، قرارا بتعيين فريق من شركة Strong Codes السويسري، المتخصص في تطوير أدوات حجب البرمجيات، التي تجعل من الصعب على المنافسين تقليد المزايا والخصائص الجديدة لها.

وأكد مصدر في الشركة، أن سناب عيّنت لوران بالملي، المهندس الذي شارك في تأسيس شركة Codes Strong في أوائل عام 2017، أما بقية الفريق المكون من أربعة أفراد فقد انضموا فيما بعدُ.

وفي سياق آخر، أعلنت سناب عن حاجتها لتوظيف خبراء أمن المعلومات والتشفير في سويسرا؛ لزيادة وجودها الأوروبي.