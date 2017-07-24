علي العلياني يكشف تفاصيل أحدث مشاريعه: مفاجأة للعالم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أزال الإعلامي علي العلياني الستار عن أحدث مشاريعه، والتي تتمثل في عمل تجاري ينظم العلاقة بين النجوم ومحبيهم.

وقال عبر حسابه الخاص في تطبيق ” سناب شات ” ، إن المشروع التجاري سيعمل على عدة جوانب تشمل العلاقات العامة والترفيه والتسويق، مؤكدًا أن المشروع لن يشغله عن تقديم برامجه التلفزيونية، بل سيحفزه لتقديم عمل أفضل.

ووقع العلياني اتفاقية المشروع الجديد، مؤكدًا أن الفكرة خلاقة وفيها تحٍّد وترسيخ للعلاقة الأسرية بين النجم ومحبيه، بشكل راق دون إسفاف.

وأضاف العلياني أن علاقته بالمشروع ليست كنجم، بل شريك ومؤسس للمشروع، مبينًا أنه بدأ برفقة شركائه في العمل منذ أكثر من سنة على هذا الملف، بدأت الفكرة من الصديق نبيل المعلم، الذي وجد أن السوق يعاني عشوائية وحالة ارتباك، فخرج بهذه الفكرة.

وأكد أن الفكرة ستنطلق من الشرق الأوسط، وستصل إلى الهند والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية، معربًا عن فخره بكونه جزءا من المشروع، وبعد ظهوره للنور سنفاخر جميعا كسعوديين بهذا المشروع.