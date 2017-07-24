بالفيديو " الشهراني " عن لقاءه بخادم الحرمين: وعدني بحل مشكلة موظفي البنود - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن ناصر الشهراني المتحدث باسم موظفي البنود والعقود والأجر اليومي ، عن تفاصيل لقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا أن الملك وعده بالخير وحل المشكلة.

وقال الشهراني في مداخلة هاتفية مع برنامج أخباركم على فضائية ” المجد ” ، إنه تقدم بطلب إلى الديوان الملكي لمقابلة الملك وشرح المعاناة التي يعيشها موظفو البنود، حيث إنهم تحت خط الفقر ورواتبهم لا تتعدى 3200 ريال لا تكفي مستلزماتهم، ويطالبون بالتثبيت أسوة بزملائهم.

وأوضح الشهراني أنه استلم رسالة يوم الثلاثاء الماضي بتحديد موعد لمقابلة خادم الحرمين يوم الأربعاء، حيث كان استقبال الملك بكل حب وترحيب، وتم شرح معاناة موظفي البنود والعقود والأجر اليومي له وإخباره بتدني رواتبهم فرد بالقول: ” أعطني الورق اللي معك نقرأه وندرسه وأبشر بالخير “.

وأشار إلى أن إنهاء أزمة موظفي البنود ستحل مشاكل مواطنين كثر بحاجة إلى وظيفة، مؤكدا أن الدولة التي استطاعت حلت مشاكل دول أخرى قادرة على الاستجابة لهم وإنهاء معاناتهم.

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