بالصور.. الباطن يستعد للموسم الرياضي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

عاد صباح اليوم الأثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، للتدريبات الجماعية، بعد فترة الاسترخاء التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الأحد، خلال معسكر الحفراوي المقام في مصر.

ويجهز الباطن حالياً معسكراً في مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2017-2018، والذي سيلعب فيه أبناء حفر الباطن للموسم الثاني على التوالي.

و طبق جواكيم ماتشادو المدير الفني عددًا من الجمل التكتيكية خلال استعداد الفريق لتمريناتة الصباحية، والذي بدأ بتدريبات اللياقة، أعقبها مناورة على منتصف الملعب .