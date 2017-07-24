عروسان يرتديان قمصان فريق رياضي يٌشجعانه في حفل زفافهما - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

قام الشاب أوغور أرسلان والشابة هلال شارمان ، اللذان تعرفا على بعضهما خلال أدائهما مهمة صحفية بقضاء “ جركز كوي ” في ولاية “ تكيرداغ ” شمال غربي تركيا، بعقد قرانهما في مراسم حفل أقيمت بمركز الصحيفة التي يعملان فيها.

وارتدى العريس خلال عقد القران بشكل رسمي، قميصا لنادي فنربهتشة التركي لكرة القدم يحمل اسمه ورقم 07، كما ارتدت العروس قميصا للفريق نفسه وعليه اسمها ورقم 19.

ولم تنته المفاجئة عند هذا الحد، فإن شهود العروسين كانوا من مشجعي الأندية الثلاثة الأخرى وهي “ بشيكطاش ” و” غلاطة سراي ” و “ طرابزون سبور ” ، لتكون قمصان أكبر 4 أندية كروية تركية حاضرة في مراسم عقد النكاح.

وقال العريس أوغور أرسلان إنه وزوجته قررا عقد قران مختلف وأنهما عقدا نكاحهما في “ اليوم العالمي لمشجعي فنربهتشة ” .

وأضاف أنه من مشجعي فنربهتشة، وكان يحلم بعقد نكاحه في تلك المناسبة، معربا عن شكره لأصدقائه الذين لم يتركوه وحده في هذا اليوم الجميل.

من جهتها قالت العروس شارمان إنها كانت تشجع نادي غلاطة سراي إلا أنها أصبحت من مشجعي فنربهتشة بعد أن تعرفت على زوجها أوغور.