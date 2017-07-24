إيران تعتمد " التومان " عملة رسمية لإنقاذ اقتصادها - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

اعتبرت الحكومة الإيرانية التومان العملة الرئيسية للبلاد، بديلا عن الريال، بحيث يساوي التومان عشرة ريالات.

ويعتبر هذا القرار أحد القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها مساء أمس برئاسة الرئيس حسن روحاني، وفق ” إرنا “.

وسترفع القرارات إلى مجلس الشورى الإيراني للمصادقة عليها بشكل نهائي.

وكانت الحكومة وافقت في ديسمبر الماضي من حيث المبدأ على مشروع قانون تقدم به البنك المركزي لاعتماد التومان عملة رسمية.

وكان التومان هو العملة الرسمية لإيران حتى ثلاثينيات القرن الماضي، ولا يزال معظم الإيرانيين يشيرون إليها بهذا الاسم.