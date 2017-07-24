تفاصيل جديدة في قضية خلية العبدلي الإرهابية بالكويت - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

كشفت حيثيات حكم ” التمييز ” في قضية خلية العبدلي بالكويت، أدلة جديدة أكدت فيها أن المتهمين كانوا يتدربون في لبنان ويجتمعون في السفارة الإيرانية في الكويت.

وأكدت الأدلة أنه تم ذلك بتخطيط من دبلوماسي إيراني يعمل في البلاد وضابط آخر تابع للحرس الثوري الإيراني.

كما أكدت الحيثيات في الحكم الصادر برئاسة المستشار أحمد العجيل، أن الثابت من أدلة الدعوى، وما استقر في عقيدة هذه المحكمة أن حزب الله هو تنظيم مسلح يعمل لمصلحة جمهورية إيران، ويعتنق مبادئ الثورة الإيرانية ويهدف إلى نشرها في الكويت وكل الدول الإسلامية، وهي في جوهرها ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت وكل الدول الإسلامية والانقضاض على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم فيها بطرق غير مشروعة، تتمثل باستهداف المنشآت الحيوية والحكومية وتفجيرها، واستخدام العنف والإرهاب ضد سلطات الدولة والأفراد.