أوقاف أريترية تٌجبر الرجال بالزواج من إمرأتين.. والسبب! - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الإريترية، فتوي تجبر الرجال بالزواج من إمرأتين، أو معاقبته بالسجن المؤبد، كما أصدرت قرارا بسجن اي امراة تمنع زوجها من الزواج بزوجه ثانية بالسجن المؤبد.

وقد أرجعت وزارة الاوقاف السبب، الي قلة عدد الرجال مقارنة بعدد النساء بسبب الحروب التي خاضتها الدولة، وهجرة الكثير من الرجال بحثا عن العمل.