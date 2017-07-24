أوقاف أريترية تٌجبر الرجال بالزواج من إمرأتين.. والسبب! - صحيفة صدى الالكترونية

أوقاف أريترية تٌجبر الرجال بالزواج من إمرأتين.. والسبب!
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الإريترية، فتوي تجبر الرجال بالزواج من إمرأتين، أو معاقبته بالسجن المؤبد، كما أصدرت قرارا بسجن اي امراة تمنع زوجها من الزواج بزوجه ثانية بالسجن المؤبد.
وقد أرجعت وزارة الاوقاف السبب، الي قلة عدد الرجال مقارنة بعدد النساء بسبب الحروب التي خاضتها الدولة، وهجرة الكثير من الرجال بحثا عن العمل.
الثامري[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة
يبغااااالناااا نروح عندهم نساعدهم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ 46 دقيقة
🤣🤣
abdul[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 13 دقيقة
ههههههه. وقعتي في المطب يا نورة. نفس الخبر نُشر في السابق عن العراق وبعض الدول الاخري التي عانت حروبا طويلة. والصحيح انه لا يوجد قانون في العالم يجبر الواحد بالزواج ناهيك بان يُثنِّ او يُثلِّث. ورحم الاعرابي الذي قال:
تَزَوَّجْتُ اثنتينِ لِفَرْطِ جَهْلِي * بِمَا يَشْقَى به زَوجُ اثْنتينِ
فقلتُ أصيرُ بينهما خروفًا * أُنَعَّمُ بين أَكْرَمِ نَعْجَتَيْنِ
فصِرْتُ كَنَعْجَةٍ تُضْحِي وتُمْسِي * تُدَاوَلُ بينَ أَخْبَثِ ذِئْبَتَيْنِ
رِضَا هَذِي يُهَيِّجُ سُخْطَ هَذِي * فَمَا أَعْرَى مِنَ احْدَى السُّخْطَتَيْنِ
وللشعر تكملة……
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13543 ] نشر منذ 11 دقيقة
قويه والله 😆
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 7 دقائق
شباب هي قريبة من حركة الشباب الصومالية
بكرة تكونو اسرى زي ناقلات النفط
ورقعها بالفدية والثنتين بيصيرو ارامل ويكونو عالة على حكومة اريتريا
خلوها خلوها بكرة تجي عروض احسن واضمن