أسباب خفض أسعار المشروبات الغازية بنسبة 11 % - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

طرحت بعض نقاط البيع المشروبات الغازية بتخفيضات تصل إلى 11 %عن السعر المحدد لها بعد تطبيق ضريبة السلع الانتقائية والتي نصت على زيادة 50 %، وذلك لتصريف الكميات المخزنة لديها.

وبلغ سعر العبوة ذات الـ 330 مل 2 ريال بدلًا من2.25 ريال، فيما بلغ سعر العبوة 5.2 لتر بـ 7 ريالات بدلًا من 7.5 ريال، وذلك أملا في انتعاش السوق بعد أن شهد انخفاضًا بلغ نحو 30%.

وأوضح متعاملون بالسوق أن شركات تصنيع المشروبات الغازية عملت على تقليص حجم بعض العبوات وبيعها بسعر أقل، إضافة إلى إصدار عبوات جديدة أقل سعرًا من العبوات الموجودة حاليًا.