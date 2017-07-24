أسباب خفض أسعار المشروبات الغازية بنسبة 11 % - صحيفة صدى الالكترونية

أسباب خفض أسعار المشروبات الغازية بنسبة 11 %
طرحت بعض نقاط البيع المشروبات الغازية بتخفيضات تصل إلى 11 %عن السعر المحدد لها بعد تطبيق ضريبة السلع الانتقائية والتي نصت على زيادة 50 %، وذلك لتصريف الكميات المخزنة لديها.
وبلغ سعر العبوة ذات الـ 330 مل 2 ريال بدلًا من2.25 ريال، فيما بلغ سعر العبوة 5.2 لتر بـ 7 ريالات بدلًا من 7.5 ريال، وذلك أملا في انتعاش السوق بعد أن شهد انخفاضًا بلغ نحو 30%.
وأوضح متعاملون بالسوق أن شركات تصنيع المشروبات الغازية عملت على تقليص حجم بعض العبوات وبيعها بسعر أقل، إضافة إلى إصدار عبوات جديدة أقل سعرًا من العبوات الموجودة حاليًا.
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