" الفالح ": اجتماع " أوبك " لن يناقش تعميق تخفيضات إنتاج النفط - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الطاقة خالد الفالح، ان اجتماع وزراء من دول ” أوبك ” ومنتجين غير أعضاء في المنظمة اليوم الاثنين، لن يناقش تعميق تخفيضات إنتاج النفط.

وقال ” الفالح ” في تصريحات صحفية، إن وزراء الكويت وفنزويلا والجزائر والمملكة وروسيا وسلطنة عمان سيناقشون وضع قيود على إنتاج نيجيريا وليبيا.

ووفق ” رويترز ” قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين ساعد على تصريف 350 مليون برميل من المعروض الزائد في السوق منذ مطلع العام.