بالصور.. النصر يوصل تدريباته الصباحية في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته الصباحية خلال تواجده بمصر للمشاركة في البطولة العربية للأندية 2017، والتي تستمر حتى 5 أغسطس المقبل، لتحديد بطل النسخة الحالية.

وقاد التدريبات المدير الفني للنصر، بمشاركة اللاعبين المتخلفين عن مباراة العهد اللبناني التي أقيمت أمس بالجولة الأولى بالمجموعة الثانية بالبطولة العربية، على ملعب الإسكندرية.

وتعادل النصر أمام العهد بهدف لكل منهما، وسجل هدف التقدم للعالمي اللاعب يحيى الشهري عند الدقيقة 36، فيما أحرز هدف التعادل لفريق العهد اللاعب إبراهيم ديوب في الدقيقة 48.