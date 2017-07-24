كلية الملك فهد الأمنية تُعلن موعد الكشف الطبي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية عن مواعيد الكشف الطبي (1) لطالبي الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية للضباط الجامعيين للدورة (47 ) للعام 1438 هـ.

وقالت الكلية إن المستندات المطلوبة مرتبة حسب التسلسل على النحو التالي:

1.ضرورة الحضور بالزي الرياضي عند المراجعة للكلية) قميص رياضي أبيض سادة وبنطلون رياضي أسود أو كحلي)

2. نسخة من طلب الالتحاق الأولي ( نموذج التسجيل بالإنترنت ) يمكن طباعته عند الحضور للكلية.

3. صورة من وثيقة التخرج مصدقة من الجامعة.

4. صورة من السجل الأكاديمي للطالب مصدقة ومختومة من الجامعة .

5. في حالة عدم صدور وثيقة التخرج من الجامعة يجب على الطالب إحضار مشهد تخرج موضحاً به التقدير والمعدل والتخصص الدقيق .

6. صورة من شهادة الامتياز للأطباء والعلوم الطبية المساعدة .

7. صورة من معادلة وزارة التعليم في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة ، مع ضرورة أن تحتوي على التقدير والمعدل .

8. صورة من معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لخريجي الجامعات والكليات الأهلية والجامعات الخارجية .

9. صورة من الترجمة المعتمدة لوثيقة التخرج الصادرة بلغة أجنبية .

10. صورتان مكبرتان من بطاقة الأحوال موقّعة من الطالب وتكتب عليهما جميع المعلومات واضحة بخط اليد مع الأصل .

11. عشر صور شمسية حديثة وملونة مقاس (4 x 6) مكشوف الرأس يكتب عليها الاسم في الخلف .

12. حرصاً على مصلحة الطالب يفضل الاهتمام بغسل الأذن لإزالة الشمع وتنظيف الأسنان لإزالة الجير والتسوس.

13. يمنع إحضار الجوال داخل الكلية.

طريقة الاستعلام على النتيجة وموعد الكشف الطبي:

من خلال كتابة رقم بطاقة الأحوال ثم الضغط على زر الاستعلام لتظهر لك النتيجة، عبر الرابط التالي (هنا الرابط).

وأوضحت كلية الملك فهد الأمنية عنوان تقديم الأوراق والمستندات اللازمة على النحو التالي: الرياض – طريق خريص جنوب استاد الملك فهد الدولي.

الدخول من البوابة الشرقية للكلية الأمنية حسب الوقت والتاريخ المحدد لكل طالب في مجموعته.