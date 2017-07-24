عارضة أزياء إيرانية تكشف أسباب عملها في السر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

صرحت عارضة الأزياء الإيرانية، سابا هوماني، في تصريحات إعلامية ، أنها تضطر تصوير جلساتها في سرية، حتى تتجنب الملاحقة من السلطات الإيرانية.

وأضافت سابا أنها تعمل في السرية، وتذهب إلى أماكن غير معلومة في طهران، ولا تنشر صورها إلا في مواقع خاصة، لأن القانون الإيراني يعاقب تصوير المرأة من دون حجاب، ويعاقب من يفعله بالجلد.

وأشارت إلى أنها ترى التصوير في السر يعكس صورة المجتمع الإيراني وسياسته وتعامله مع المرأة بعد نحو أربعة عقود من الثورة الإسلامية.

وأكدت سابا أن حكومة الرئيس حسن روحاني، وافقت على إقامة عروض الأزياء ولكن جهاز القضاء رفض ذلك، وأن المرأة تسعى إلى اكتساب حق حرية اللباس، وحق المشاركة في المنافسات الرياضية، وإلغاء القيود على السفر دون رفقة محرم.