" نصرة الأشقاء " توزع مليون رغيف خبز على اللاجئين في سوريا ولبنان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تواصل الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا تأمين الخبز للنازحين السوريين شمالي بلادهم، واللاجئين السوريين في عكار شمالي لبنان.

وقال مسؤولو الحملة إنه من خلال مكتبيها في تركيا ولبنان ضمن المشروع الغذائي (شقيقي قوتك هنيئاً) جرى توزيع أكثر من مليون رغيف خبز على النازحين في محافظات إدلب وحلب وأريافهما والمخيمات المجاورة لها واللاجئين في منطقة عكار اللبنانية.

وأوضحوا أن الإنتاج الأسبوعي من الخبز ضمن أسبوع العمل 195 في الداخل السوري بلغ 1.272.000 رغيف خبز استفاد منه 556.500 من اللاجئين السوريين، كما بلغ إنتاج المخبز في لبنان ضمن أسبوع العمل 32 بمشروع (شقيقي قوتك هنياً) في لبنان عدد 136.920 رغيف خبز أسبوعياً استفاد منه 41.067 من اللاجئين السوريين.

وأشار مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال إلى أن هذا المشروع من أبرز مشاريع الحملة الاغاثية لخدمة الأشقاء السوريين النازحين واللاجئين، لافتاً إلى أن الحملة تتكفل بكامل المصاريف التشغيلية للأفران المتنقلة في كل من تركيا ولبنان والبالغ عددها خمسة أفران إلى جانب توفير المواد الأولية من طحين ووقود وخلافه لهذه المخابز.