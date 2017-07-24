بالصورة.. فتاة تُثير جدلاً برد فعلها حول رفض عائلتها عملها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أثارت فتاة مصرية جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الأجتماعي بعدما قررت أن تعمل في منزل عائلتها مقابل النقود ، لرفضهم حصولها على فرصة عمل.

حيث تم تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بها قائمة بالطلبات التي تقوم بها في المنزل مقابل النقود بعدما رفضت عائلتها عملها، ووضعت الفتاة سعرا لكل طلب يطلبه أحد منها ككوب الشاي، وفنجان القهوة، والنسكافيه، وتحضير الإفطار والعشاء، وغسيل الأطباق وغيره من الأشياء، وكتبت في نهاية الورقة ” أي حاجة مش مكتوبة في الورقة تبقى باتفاق ومواعيد ” .