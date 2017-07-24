 بالصورة.. فتاة تُثير جدلاً برد فعلها حول رفض عائلتها عملها - صحيفة صدى الالكترونية

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بالصورة.. فتاة تُثير جدلاً برد فعلها حول رفض عائلتها عملها

بالصورة.. فتاة تُثير جدلاً برد فعلها حول رفض عائلتها عملها
القاهرة(صدى):

أثارت فتاة مصرية جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الأجتماعي بعدما قررت أن تعمل في منزل عائلتها مقابل النقود ، لرفضهم حصولها على فرصة عمل.

حيث تم تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بها قائمة بالطلبات التي تقوم بها في المنزل مقابل النقود بعدما رفضت عائلتها عملها، ووضعت الفتاة سعرا لكل طلب يطلبه أحد منها ككوب الشاي، وفنجان القهوة، والنسكافيه، وتحضير الإفطار والعشاء، وغسيل الأطباق وغيره من الأشياء، وكتبت في نهاية الورقة ” أي حاجة مش مكتوبة في الورقة تبقى باتفاق ومواعيد ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 608 ] نشر منذ 2 ساعتين

كله تنفيس عن النفس ولا وقت الجد بتسويها ببلاش مافيش فلوووس مافيش فلوووس

[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب بسيطة .. أولا : تدفع تكاليف حملها ووضعها .. وكذلك تكاليف إرضاعها وحفايضها .. وكذالك مصاريف دراستها وسكنها .. وكذالك مصروفها الشخصي اليومي من ملابس وأكل وشرب … اللي في المحصلة النهائية حتطلع بآلاف الجنيهات !!!
والنصيحة : تحسسي العافية فاللي عليك أكثر بكثير من اللي لك .. سوي الغداء والشاي وأنتي ساكتة هههههههههه

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