" التدريب التقني " يعلن عن تأسيس شركة توطين المهن المحدودة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, عن تأسيس شركة توطين المهن المحدودة، بهدف تقديم خدمات تقنية المعلومات والحاسب الآلي (نظم تطبيقية، قواعد معلومات) وتصميم وإدارة وتشغيل وصيانة التطبيقات الإلكترونية والبوابات الإلكترونية والصفحات الإلكترونية والبرمجة والخدمات التكنولوجية التابعة لأجهزة وبرامج الحاسب الآلي، ويرأس محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أول مجلس للمديرين بالشركة .

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة وشركة جرين التقنية المحدودة لإنشاء وتشغيل وتطوير تطبيق (DUTY) الإلكتروني, الذي يوفر العديد من فرص العمل لمتدربي وخريجي وأعضاء هيئة التدريب التابعين للمؤسسة، وأفراد المجتمع أصحاب المهارات المصرح لهم بالعمل.

وتسعى المؤسسة من خلال إنشاء تطبيق المساعد التقني (DUTY), لبناء منصة سوق عمل إلكتروني تقدم خدمات المرافق (تقنية – كهربائية – ميكانيكية) عبر ربط خدمات المرافق بين مزودي الخدمة من الأفراد وبين المستفيدين من مقدمي الخدمات التقنيين والفنيين السعوديين حسب الطلب باستخدام قنوات رقمية (تطبيق، موقع، خدمة عملاء) بإشراف مباشر من مدربي المؤسسة في مناطق المملكة كافة.

وتنطلق المرحلة التجريبية الأولى من التطبيق بمدينة الرياض ولمدة ستة أشهر بواقع 4 إلى 5 سيارات كاملة التجهيز يقدم فيها الخدمة 5 إلى 10 مدربين وبمتوسط تكلفة خدمة لا يتجاوز 150 ريال ومتوسط وقت الخدمة من ساعة إلى ساعتين وعدد الخدمات لكل سيارة من 4 إلى 5 خدمات يومياً، وتهدف المرحلة الأولى من المشروع للتأكد من التقنية المستخدمة ومعرفة الأخطاء ومعالجتها والإعداد للمرحلة الكاملة.

ويتيح التطبيق آلية اختيار مقدم خدمة مرتبطة بالموقع الجغرافي، وسعر وتعرفة موحدة للخدمات حسب تصنيفات محددة تنافس التسعيرة الحالية للسوق، وآلية دفع آمنة وميسرة بالإضافة إلى نظام رسائل نصية للتأكيد والتذكير بالحجز.